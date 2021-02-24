Кремль: Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Рассказывая о переговорах двух лидеров, Дмитрий Песков отметил, что встреча была своевременной, полезной, откровенной и конструктивной.

Был затронут ряд вопросов о взаимодействии ведомств двух стран. Так, на повестке был блок экономических вопросов.

"У нас действительно произошел определенный спад пандемийный - и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", – сказал Песков, добавив, что президенты обсудили необходимость активизировать взаимодействие экономических ведомств, особое внимание – налоговой сфере. Уже в ближайшее время намечены консультации представителей профильных министерств и руководителей правительств.

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