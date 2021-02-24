СМИ: новым послом РФ в Беларуси могут назначить Евгения Лукьянова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев - Sputnik. Новым послом Российской Федерации в Беларуси может стать Евгений Лукьянов, который в настоящее время возглавляет российскую дипломатическую миссию в Латвии, об этом пишет "Коммерсант" .

О кадровых перестановках в руководстве российский дипмиссии СМИ пишут регулярно. После того, как Григорий Рапота заявил об уходе с поста государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России, тема смены посла зазвучала с новой силой. Но официальных комментариев по поводу кадровых перестановок пока не было.

77-летний Григорий Рапота занимает пост государственного секретаря Союзного государства уже более 10 лет. На минувшей неделе он встречался с президентом Беларуси Александром Лукшенко, получил из его рук высокую государственную награду. Позднее заявил белорусской прессе, что собирается уходить с поста госсекретаря .

Кто может стать новым послом РФ в Беларуси

"Новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Беларусь из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост", – сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.

Издание также сообщает, что, по его информации, кандидатура 69-летнего Лукьянова якобы уже согласована, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ. Также издание сообщило, что нынешний посол Дмитрий Мезенцев может уйти на место Григория Рапоты, у которого заканчивается срок полномочий на посту госсекретаря Союзного государства.

Евгений Лукьянов, кандидатура которого называется в качестве нового посла, окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа, в Совете безопасности РФ. Сейчас возглавляет посольство РФ в Латвии.

Как часто менялись российские послы в Беларуси

Москва в третий раз за последние три года может поменять своего посла в Минске. После "посольского долгожителя" Александра Сурикова, который возглавлял посольство РФ в Минске рекордные 12 лет, на должность посла в августе 2018 года был назначен Михаил Бабич. Он поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева.