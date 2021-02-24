|
Путин рассказал об "анекдотичных теориях заговора" против России
24.02.2021 15:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Целенаправленная информационная кампания ведется в отношении РФ, заявил президент страны Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ,
Российский лидер заявил, что РФ обвиняют по целому ряду вопросов и делают это без каких-либо доказательств. Путин также назвал попытки скомпрометировать Россию "анекдотичными теориями заговора".
"Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов", - отметил он.
В качестве примера президент привел попытки усомниться в достижениях России в сфере медицины, а именно – в вопросах борьбы с пандемией COVID-19.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвинения в адрес Российской федерации, а также попытки поставить под сомнение достижения страны безапелляционны и бездоказательны, отметил президент.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)