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Путин рассказал об "анекдотичных теориях заговора" против России

24.02.2021 15:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Целенаправленная информационная кампания ведется в отношении РФ, заявил президент страны Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ,

Российский лидер заявил, что РФ обвиняют по целому ряду вопросов и делают это без каких-либо доказательств. Путин также назвал попытки скомпрометировать Россию "анекдотичными теориями заговора".

"Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов", - отметил он.

В качестве примера президент привел попытки усомниться в достижениях России в сфере медицины, а именно – в вопросах борьбы с пандемией COVID-19.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинения в адрес Российской федерации, а также попытки поставить под сомнение достижения страны безапелляционны и бездоказательны, отметил президент.
 
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