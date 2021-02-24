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Кремль: Лукашенко и Путин активизируют работу в обороне и экономике
24.02.2021 17:45 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент России Владимир Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи с Александром Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
По словам Пескова, «Путин и Лукашенко обсудили в Сочи координацию усилий силовых ведомств, в ближайшее время состоятся их консультации»,
Также были затронуты экономические вопросы.
«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный - и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели», – сказал Песков.
По его словам, обсуждая необходимость активизировать взаимодействие экономических ведомств, Лукашенко и Путин уделили особое внимание налоговой сфере. Уже в ближайшее время намечены консультации представителей профильных министерств и руководителей правительств,
Песков не подтвердил и не опроверг обсуждение продажи белорусских предприятий. На вопрос об этом он рассказал о постоянном инвестиционном сотрудничестве в рамках Союзного государства.
"Президент России весьма позитивно оценивает итоги встречи", -
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Президент России Владимир Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи с Александром Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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