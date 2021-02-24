Кремль: Лукашенко и Путин активизируют работу в обороне и экономике

Президент России Владимир Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи с Александром Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи 22 февраля . Предполагаемые темы разговора озвучивались ранее, это «углубленная интеграция», взаимодействие стран в различных сферах.

По словам Пескова, «Путин и Лукашенко обсудили в Сочи координацию усилий силовых ведомств, в ближайшее время состоятся их консультации», пишет Lenta.ru.

Также были затронуты экономические вопросы.

«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный - и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели», – сказал Песков.

По его словам, обсуждая необходимость активизировать взаимодействие экономических ведомств, Лукашенко и Путин уделили особое внимание налоговой сфере. Уже в ближайшее время намечены консультации представителей профильных министерств и руководителей правительств, передает «Спутник Беларусь».

Песков не подтвердил и не опроверг обсуждение продажи белорусских предприятий. На вопрос об этом он рассказал о постоянном инвестиционном сотрудничестве в рамках Союзного государства.