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Беларусь предложит ПА ОБСЕ резолюцию о профилактике наркомании

24.02.2021 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Беларусь планирует вынести на обсуждение Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект резолюции "Предотвращение употребления наркотиков среди детей и молодежи", сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"Как показали наши исследования, именно этой теме, к сожалению, не придается должное значение. Мы рассчитываем, что наша инициатива позволит привлечь большее внимание к борьбе с этим серьезным вызовом XXI века", - отметил Савиных.

По его словам, зимняя сессия ПА ОБСЕ носит в технический характер с рассмотрением основном организационных вопросов. Тем не менее это – удобная площадка для обсуждения наиболее актуальных тем и укрепления международных контактов.

© Photo : Владимир Блинов
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По мнению парламентария, во время заседания состоится принципиальный и открытый обмен мнениями по всем вопросам повестки дня о ситуации в странах.

"Я думаю, что мы найдем возможность проинформировать наших коллег о ситуации в Беларуси, об итогах Всебелорусского народного собрания и о том процессе политической модернизации, социально-экономического развития, который нам предстоит", - сказал Савиных.

По его мнению, проблематика в регионе остается прежней: нарастающая тенденция терроризма, торговля оружием, вопрос устойчивости государственных систем в регионе, укрепление прав человека. "Но не как политический инструмент давления на другие страны, а как инструмент удовлетворения интересов собственных граждан. Вообще палитра достаточно широка, вне всякого сомнения, обмен мнениями произойдет по всем вопросам", - добавил парламентарий.

О Парламентской ассамблее ОБСЕ

27 зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ открылось сегодня и будет продолжаться до 26 февраля в формате видео-конференц-связи. Участвовать в обсуждении повестки дня будут депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют более 300 парламентария, которые представляют 57 стран. Является форумом для парламентского диалога, направляет миссии по наблюдению за выборами и укрепляет международное сотрудничество в целях выполнения обязательств, касающихся политических вопросов, а также в областях безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению белорусских парламентариев, проблеме наркомании среди молодых людей уделяется недостаточное внимание.
 
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