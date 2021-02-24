МИД: Запад пытается оказывать давление на суд с помощью дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси использует юридические возможности, чтобы не допустить иностранных дипломатов на судебные слушания "резонансных" дел, поскольку их присутствие можно расценивать как давление на суд, заявил в среду официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

По его словам, в республике созданы условия для открытости судебных разбирательств, в том числе с присутствием дипломатов и консульских работников, если одной из сторон является иностранец.

"Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики – практики воздействия на суд через дипломатов. Необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд", – сказал Глаз.

Он также отметил, что подобное давление оказывается не лично иностранцем, а дипломатом как официальным лицом.

"То есть речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства", – уточнил представитель МИД.

Глаз подчеркнул, что такая практика является неприемлемой, как и коллективное посещение дипломатами судебных процессов по делам, не связанным с гражданами их стран. Это может рассматриваться как злоупотребление дипломатическим статусом.

"Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом", – сообщил пресс-секретарь МИД.

Он также заявил, что посещение дипломатами белорусских неправительственных организаций, в том числе официально не зарегистрированных, в отношении которых ведутся судебные разбирательства, тоже выглядит сомнительно.

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