Три Тelegram-канала включены в список экстремистских материалов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Группа Telegram-каналов "Нехта" включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси, перечень был опубликован на сайте министерства информации республики.

Ранее белорусский суд признал Telegram-канал "NEXTA-Live" логотип "NEXTA" экстремистскими материалами. После принятия судом данного решения, владелец канала Степан Путило объявил о ребрендинге и сменил название на "Нехта". В МВД по этому поводу заявили, что эти действия не стали основанием для исключения канала из списка экстремистских материалов.

Также ведомство предупредило, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

Согласно обновленному списку экстремистских материалов, три информационных канала интернет-мессенджера Telegram в него включены на основании решения суда Партизанского района Минска от 23 ноября 2020 года.

Дело Путило и Протасевича

В ноябре КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя Telegram-канала "Нехта" Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича.

Как ранее сообщал Sputnik, им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

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