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Три Тelegram-канала включены в список экстремистских материалов в Беларуси
25.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Группа Telegram-каналов "Нехта" включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси, перечень был опубликован на сайте министерства информации республики.
Ранее белорусский
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Также ведомство предупредило, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.
Согласно обновленному списку экстремистских материалов, три информационных канала интернет-мессенджера Telegram в него включены на основании решения суда Партизанского района Минска от 23 ноября 2020 года.
Дело Путило и Протасевича
В ноябре КГБ Беларуси
Как ранее сообщал Sputnik, им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.
Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.
© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.
В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).
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В отношении администраторов Telegram-каналов белорусскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
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