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Три Тelegram-канала включены в список экстремистских материалов в Беларуси

25.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Группа Telegram-каналов "Нехта" включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси, перечень был опубликован на сайте министерства информации республики.

Ранее белорусский суд признал Telegram-канал "NEXTA-Live" логотип "NEXTA" экстремистскими материалами. После принятия судом данного решения, владелец канала Степан Путило объявил о ребрендинге и сменил название на "Нехта". В МВД по этому поводу заявили, что эти действия не стали основанием для исключения канала из списка экстремистских материалов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Также ведомство предупредило, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

Согласно обновленному списку экстремистских материалов, три информационных канала интернет-мессенджера Telegram в него включены на основании решения суда Партизанского района Минска от 23 ноября 2020 года.

Дело Путило и Протасевича

В ноябре КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя Telegram-канала "Нехта" Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича.

Как ранее сообщал Sputnik, им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
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Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

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Теги: Минск
 
 
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В отношении администраторов Telegram-каналов белорусскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
 
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