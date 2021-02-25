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Вице-премьер Петришенко: информационная война против Беларуси не закончена

25.02.2021 13:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко отметил особую роль СМИ в условиях информационной войны, которую развязали против страны. Об этом он завил на заседании коллегии министерства информации.

"Информационная война – а именно война, которую развязали против нашей страны, – не закончилась до настоящего времени. Министерство информации и связи со своими задачами в целом справилось, наши СМИ с достоинством вышли из этой ситуации и продолжают твердо отстаивать государственные интересы и приоритеты", – цитирует Петришенко газета "СБ. Беларусь Сегодня".

По его словам, в настоящих условиях процессы, которые происходят в студенческой, молодежный среде и даже в трудовых коллективах, во многом зависят от того, как работают СМИ.

В то же время, отметил вице-премьер, есть вопросы, которые необходимо решать министерству совместно с руководством СМИ и местными органами власти

© Photo : YouTube / Алексей Голиков
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В свою очередь министр информации Беларуси Игорь Луцкий отметил, что приоритетом для СМИ сегодня является работа в сети Интернет.

"Одно из важнейших направлений – работа в Сети. В какой-то мере в этой сфере мы не очень хорошо развивались. Однако август показал, что у нас есть резервы и мощности, которые позволили выстоять в это непростое время", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что журналистика в 2020 году стала другой, мы находимся в острой стадии информационного противоборства. "2021 год, на мой взгляд, будет не менее насыщенным, и работы у нас будет много", – отметил Луцкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Мининформа уверен, что журналистика в 2020 году стала другой и нужно более активно "работать в сети".
 
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