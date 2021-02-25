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Макей оценил поддержку России в поствыборный период
25.02.2021 13:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев - Sputnik. Стратегическое сотрудничество Минска и Москвы в 2020 году носило всеобъемлющий характер, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Сегодня в Минске проходит заседание коллегии внешнеполитическго ведомства, котором принимает участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Макей отметил, что ушедший год для Беларусии стал временем
© Sputnik / Алексей Дружинин
"(...) Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер", - приводит слова Макея пресс-служба ведомства.
Знаковые политические события года
По его словам, усилия Минска были направлены на защиту и укрепление национального суверенитета, чтобы республика, "не стала разменной фигурой на геополитической шахматной доске".
Среди знаковых событий 2020го Макей назвал подписание и ратификацию белорусской стороной соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам въезда иностранцев, соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз.
Отношения с СНГ и Украиной
Глава МИД подчеркнул, что конструктивный характер в прошлом году носило взаимодействие Беларуси с большинством государств СНГ и Грузией, а также отметил ухудшение отношений с Киевом.
"С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей", - сказал Макей.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Позитив и санкции
Он также указал на то, что на протяжении большей части 2020 года в отношениях с Европейским союзом, США и отдельными странами Европы наблюдалась позитивная динамика. Он подчеркнул, что, несмотря на связанные с пандемией ограничения, сотрудничество носило достаточно насыщенный и конструктивный характер.
Однако, по словам главы МИД, в связи с реакцией на состоявшиеся в августе выборы белорусского президента и введением западными государствами
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Глава МИД подчеркнул, что конструктивный характер в прошлом году носило взаимодействие Беларуси с большинством государств СНГ и Грузией.
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