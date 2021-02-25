Макей оценил поддержку России в поствыборный период

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Стратегическое сотрудничество Минска и Москвы в 2020 году носило всеобъемлющий характер, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Сегодня в Минске проходит заседание коллегии внешнеполитическго ведомства, котором принимает участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Макей отметил, что ушедший год для Беларусии стал временем массированного давления на страну со стороны Запада. При этом он подчеркнул, что Российская Федерация оказала значимую поддержку Беларуси в поствыборный период.

"(...) Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер", - приводит слова Макея пресс-служба ведомства.

Знаковые политические события года

По его словам, усилия Минска были направлены на защиту и укрепление национального суверенитета, чтобы республика, "не стала разменной фигурой на геополитической шахматной доске".

Среди знаковых событий 2020го Макей назвал подписание и ратификацию белорусской стороной соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам въезда иностранцев, соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз.

Отношения с СНГ и Украиной

Глава МИД подчеркнул, что конструктивный характер в прошлом году носило взаимодействие Беларуси с большинством государств СНГ и Грузией, а также отметил ухудшение отношений с Киевом.

"С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей", - сказал Макей.

Позитив и санкции

Он также указал на то, что на протяжении большей части 2020 года в отношениях с Европейским союзом, США и отдельными странами Европы наблюдалась позитивная динамика. Он подчеркнул, что, несмотря на связанные с пандемией ограничения, сотрудничество носило достаточно насыщенный и конструктивный характер.

Однако, по словам главы МИД, в связи с реакцией на состоявшиеся в августе выборы белорусского президента и введением западными государствами ряда ограничительных мер , Минск предпринял "ответные действия политико-дипломатического характера".

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