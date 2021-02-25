Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Народ Армении не допустит попытки военного переворота в стране, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Руководство Главного штаба (ГШ) Вооруженных сил Армении выступило с требованием об отставке Пашиняна и предостерегло его от применения силы против своего народа. В свою очередь премьер после заявления Генштаба освободил его главу Оника Гаспаряна от должности. После этих событий в Ереване начались акции сторонников и противников Пашиняна.

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", - сказал Пашинян на созванном им митинге своих сторонников на площади Республики.

По его словам, "некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс". "Заявление Главного штаба ВС Армении - это попытка военного переворота, и народ не позволит этого", - заявил Пашинян.

Премьер отметил, что многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об отставке главы правительства под давлением вышестоящего руководства.

"Вопрос моего ухода должен решить только народ", - подчеркнул Пашинян.

По словам главы кабмина, он предлагал оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию. "Только народ может решать эти вопросы. Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", - заявил премьер.

Он призвал начальника Генштаба добровольно уйти в отставку. "Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа", - сказал Пашинян.

Поиск мирного пути

Тем времен, президент Армении Армен Саркисян, который пока не подписал указ об отставке Гаспаряна, заявил, что принимает меры по снижению эскалации в стране и поиску мирного урегулирования ситуации.

"Срочно инициирую шаги по разрядке напряженности и поиску мирного урегулирования ситуации", - говорится в заявлении на сайте главы государства.

Саркисян призвал не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов, содержащих нетерпимость. "Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства", - заявил Саркисян.

Президент также призвал все госорганы, силовые структуры, политические силы, всех граждан проявлять сдержанность и благоразумие. По его словам, любое невзвешенное слово или действие усилит напряженность, еще более углубляя кризис.