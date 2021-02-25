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Президент принял с докладом госсекретаря Совета безопасности

25.02.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Усиление глобальной напряженности и вопросы национальной безопасности. 

Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: в мире раскручивается новая гонка вооружений, и нашей стране необходимо быть готовой к любым, порой даже самым сложным, сценариям развития событий.

Президент отметил: в случае обострения ситуации необходимо предусмотреть все до мелочей. В фокусе внимания опыт не только свой. Многому нас может научить ситуация в России, Армении, Кыргызстане, Украине и других постсоветских республиках. По словам госсекретаря Совбеза, силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Для этого организован достаточный уровень взаимодействия между всеми органами системы безопасности.

А. Вольфович: Силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки

"Ведомства силового блока способны решать задачи по обеспечению правопорядка в нашей стране каждый в соответствии со своим предназначением. Они готовы к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки", - подчеркнул Александр Вольфович. 

Он с сожалением констатировал, что в настоящее время взаимоотношениям стран все больше присущи силовые методы разрешения конфликтов, угрозы, неприкрытое вмешательство в дела других государств. "Беларусь не является исключением, и это вызывает определенную нестабильность в обществе", - обратил внимание госсекретарь Совбеза. Александр Вольфович добавил, что вопросы поступательного социально-экономического развития страны сегодня как никогда выходят на первый план, ведь от этого зависит устойчивое функционирование государства. "У ведомств силового блока здесь особая роль - обеспечить устойчивое функционирование экономической и политической системы общества. И сегодня та система национальной безопасности, которая создана в нашей стране, обеспечивает решение этих важных задач. Наш народ может быть спокоен, мы обеспечим его мирный труд и достойную жизнь".

Александр Вольфович назначен на должность госсекретаря Совета безопасности в конце января. До этого возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил. И буквально за пять дней до вступления в силу новых полномочий генерал-майор руководил комплексной проверкой боеготовности белорусской армии. Действие наших войск отрабатывалось практически на всех полигонах страны.

Президент принял с докладом госсекретаря Совета безопасности


 
 
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Усиление глобальной напряженности и вопросы национальной безопасности.  Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом Госсекретаря Совета...
 
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