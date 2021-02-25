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Лукашенко снова заговорил о внешних врагах: у них есть желание дестабилизировать обстановку

26.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Один из важных вопросов в 2021 году — обеспечение стабильности и безопасности Беларуси, заявил Александр Лукашенко заявил 25 февраля на встрече с Государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем.

Очень будет непростой год, считает Лукашенко. «И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления», - заявил официальный лидер Беларуси.

Он пожаловался на давление по всем направлениям, в том числе по спорту. «Потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа», - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, все центры обнаружены, всех «змагаров» и беглых они знают, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Но знать мало. Этому надо противостоять», - добавил политик, пояснив, что они готовы к тому, что происходит и в Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины.

Напомним, в сентябре Лукашенко уже заявлял о врагах на западе страны. По его словам, тогда Беларусь развернула половину своей армии и фактически взяла под контроль западные границы с Литвой и Польшей. «И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат», - сказал Лукашенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Один из важных вопросов в 2021 году — обеспечение стабильности и безопасности Беларуси, заявил Александр Лукашенко заявил 25 февраля на встрече с Государственным...
 
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