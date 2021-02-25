Лукашенко снова заговорил о внешних врагах: у них есть желание дестабилизировать обстановку

Один из важных вопросов в 2021 году — обеспечение стабильности и безопасности Беларуси, заявил Александр Лукашенко заявил 25 февраля на встрече с Государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем.

Очень будет непростой год, считает Лукашенко. «И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления», - заявил официальный лидер Беларуси.

Он пожаловался на давление по всем направлениям, в том числе по спорту. «Потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа», - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, все центры обнаружены, всех «змагаров» и беглых они знают, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Но знать мало. Этому надо противостоять», - добавил политик, пояснив, что они готовы к тому, что происходит и в Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины.