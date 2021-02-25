Посол России встретился с госсекретарем Совбеза Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев провел встречу с госсекретарем Совета безопасности республики Александром Вольфовичем, сообщили в пресс-службе российского посольства в Минске.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы российско- белорусского сотрудничества, а также перспективная повестка взаимодействия в сфере международной безопасности", - раскрыли детали встречи в посольстве.

В пресс-службе добавили, что стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.

Встреча во Дворце Независимости

Сегодня президент Александр Лукашенко принимал с докладом госсекретаря Совбеза. Глава государства заявил о необходимости реформирования работы СБ. По словам Лукашенко, опираться в этой работе нужно на опыт аналогичных структур в близких странах. В качестве примера президент привел Россию и Казахстан.

Кроме того, Лукашенко отметил желание внешних сил расшатать обстановку в Беларуси.

"К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих "змагаров" и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", - сказал Лукашенко.