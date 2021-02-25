ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Европейский союз до 28 февраля следующего года продлил санкции, введенные в отношении Беларуси, говорится в документе, распространенном ЕС.

"Совет (Евросоюза – Sputnik) решил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов Беларуси", – указывается в заявлении.

Там также отмечается, что санкционные меры будут еще год действовать против граждан республики, которые, по мнению чиновников ЕС, причастны к фальсификации президентских выборов, прошедших в Беларуси в августе 2020 года.

Как ранее сообщал Sputnik, на текущей неделе Европейский союз принял решение начать процесс подготовки нового - четвертого - пакета санкций в отношении республики.

Санкции



Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

В МИД республики по этому поводу заявили , что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.

Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США . В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений.

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