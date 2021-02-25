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ЕС на год продлил санкции против Беларуси
26.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Европейский союз до 28 февраля следующего года продлил санкции, введенные в отношении Беларуси, говорится в документе, распространенном ЕС.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Совет (Евросоюза – Sputnik) решил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов Беларуси", – указывается в заявлении.
Там также отмечается, что санкционные меры будут еще год действовать против граждан республики, которые, по мнению чиновников ЕС, причастны к фальсификации президентских выборов, прошедших в Беларуси в августе 2020 года.
Как ранее сообщал Sputnik, на текущей неделе Европейский союз принял решение
Санкции
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
В МИД республики по этому поводу
Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан
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В Евросоюзе данное решение объяснили продолжающимися репрессиями против мирных демонстрантов и представителей СМИ.
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