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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении
26.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, состоявшемся в четверг по инициативе армянского премьера, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Массовые акции протеста сторонников и противников Пашиняна начались в Армении в четверг, 25 февраля. Причиной стало увольнение начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра. Глава кабмина расценил это заявление как
"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - рассказал Песков.
По его словам, российский президент "призвал все стороны к сдержанности".
ООН призывает к спокойствию
ООН выразила обеспокоенности конфликтом в Армении и призвала стороны к сдержанности. "То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие”, - заявил официальный представитель генсека организации Стефана Дюжаррика
Он призвал стороны конфликта к сдержанности и диалогу, необходимому для разрешения политических противоречий. Однако отметил, что диалог должен вестись “при полном уважении к конституции и демократическому процессу".
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