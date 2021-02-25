Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, состоявшемся в четверг по инициативе армянского премьера, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Массовые акции протеста сторонников и противников Пашиняна начались в Армении в четверг, 25 февраля. Причиной стало увольнение начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра. Глава кабмина расценил это заявление как попытку военного переворота . Вместе с тем, президент Армении Армен Саркисян, который по Конституции по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генштаба, пока не подписал указ об увольнении Гаспаряна.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - рассказал Песков.

По его словам, российский президент "призвал все стороны к сдержанности".

ООН призывает к спокойствию

ООН выразила обеспокоенности конфликтом в Армении и призвала стороны к сдержанности. "То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие”, - заявил официальный представитель генсека организации Стефана Дюжаррика

Он призвал стороны конфликта к сдержанности и диалогу, необходимому для разрешения политических противоречий. Однако отметил, что диалог должен вестись “при полном уважении к конституции и демократическому процессу".