Политический кризис в Армении: что происходит в стране сейчас

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев - Sputnik. Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели ночь в палаточном лагере на проспекте Баграмяна в Ереване, однако в целом обстановка в столице мирная, в остальных районах также нет никаких признаков активности.

Накануне премьер-министр страны заявил о попытке военного переворота .

Руководство Главного штаба (ГШ) Вооруженных сил Армении в четверг выступило с требованием об отставке Пашиняна и предостерегло его от применения силы против своего народа. В свою очередь премьер после заявления Генштаба освободил его главу Оника Гаспаряна от должности. После этих событий в Ереване начались акции сторонников и противников Пашиняна.

Премьер-министр выступил на митинге, где сказал, что вопрос его ухода должен решить только народ.

В четверг вечером оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента страны.

Стороны ищут пути сохранения порядка

Накануне президент Армении Армен Саркисян, который пока не подписал указ об отставке Гаспаряна, заявил, что принимает меры по снижению эскалации в стране и поиску мирного урегулирования ситуации. Президент также призвал все госорганы, силовые структуры, политические силы, всех граждан проявлять сдержанность и благоразумие.

Как сообщает Sputnik Армения, власти страны встретились с руководителем закавказского региона, который во внутриполитическом кризисе сохраняет нейтралитет.

Глава Нагорного Карабаха провел переговоры с начальником Генерального штаба Армении, а также премьер-министром республики. Встреча прошла в соответствии с заранее объявленной готовностью о посредничестве. В переговорах также приняли участие директор Службы национальной безопасности (СНБ) и секретарь Совета безопасности.

Главным итогом стало опровержение информации о возможной отставке сторон.

"Президент Арутюнян провел встречи и с премьер-министром Николом Пашиняном, и с Оником Гаспаряном, обсудил с ними некоторые вопросы, связанные с преодолением существующей ситуации, принимая за основу приоритеты внутренней стабильности и внешней безопасности Армении и Арцаха. Информация о том, что Арутюнян якобы требовал отставки начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, не соответствует действительности", - сообщила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

К этому часу глава Нагорного Карабаха остается в Армении.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию

Ситуацию, сложившуюся в Армении обсудили президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента, "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона" и "призвал все стороны к сдержанности".

С чего все началось

Массовые акции протеста сторонников и противников Пашиняна начались в Армении в четверг, 25 февраля. Причиной стало увольнение начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра. Глава кабмина расценил это заявление как попытку военного переворота. Вместе с тем, президент Армении Армен Саркисян, который по Конституции по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генштаба, пока не подписал указ об увольнении Гаспаряна.

По закону для решения о снятии начальника Генерального штаба у премьер-министра есть три дня. Затем документы отправятся в Конституционный суд, где на окончательный вердикт предусмотрено еще 5 дней.

События в Армении разворачиваются на фоне недавнего конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.