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Лукашенко в НОКе: белорусы подвергаются жесточайшему давлению
26.02.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Белорусы подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям, заявил глава государства Александр Лукашенко, посещая в пятницу НОК.
Открывая олимпийское собрание, он сперва коснулся общеполитической повестки. Лукашенко отметил, что сейчас для страны наступил очень непростой период. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. И в эту воронку, по его словам, затянуло и некоторых спортсменов.
"На раскачивание общества известные "спонсоры" не жалеют денег", - сказал белорусский лидер.
Последует
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Президент в пятницу посещает Национальный олимпийский комитет, чтобы обсудить вопросы развития спорта в стране.
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