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МИД Беларуси подтверждает курс на обеспечение многовекторного взаимодействия и благоприятных условий для реализации внешнеэкономических интересов страны. Об этом было заявлено в ходе итоговой коллегии дипломатического ведомства. Неизменным для Беларуси остается содействие развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве, как и в рамках белорусского председательства в ЕАЭС.





Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В период белорусского председательства углублялось сотрудничество ЕАЭС с другими региональными объединениями - СНГ, ШОС и АСЕАН. Мы продолжили выступать за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между ЕАЭС и ЕС. Традиционно конструктивный характер носило взаимодействие Беларуси с большинством государств СНГ и Грузией, нацеленное, прежде всего, на развитие прагматичного экономического сотрудничества.



С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений

Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей".

Дипломаты объясняют это разными внешнеполитическими приоритетами Киева и Минска. Украина безальтернативно стремится в Евросоюз. Беларусь же стала членом - учредителем Европейского экономического союза.



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Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине: "Мы будем использовать все ресурсы, в том числе - международные программы, которые работают в Украине, и деньги европейских партнеров, Европейского банка реконструкции, европейского основного банка вливаются для осуществления государственных программ в Украине. Это большое строительство дорог, модернизация коммунального электротранспорта. Мы на законных основаниях будем принимать участие в тендерах для того, чтобы помогать украинским партнерам осваивать эти деньги".