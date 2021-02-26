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Безопасность страны - как ключевой фактор развития и стабильности

26.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Александр Лукашенко накануне принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: ситуация в мире раскручивается крайне горячо, и хотим мы того или нет, нашей стране необходимо быть готовой к любым - порой даже самым сложным сценариям развития событий. Тем более что этот год ожидается также непростым.

Совет безопасности ожидает перестройка в работе

Президент отметил: в случае обострения ситуации необходимо предусмотреть все до мелочей. В фокусе внимания - опыт не только свой. Многому нас может научить ситуация в России, Армении, Кыргызстане, Украине и других постсоветских республиках. По словам госсекретаря Совбеза, силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Для этого организован достаточный уровень взаимодействия между всеми органами системы безопасности. Более того, Президенту предложено добавить в состав постоянных членов Совбеза министра обороны, главу МВД и председателя КГБ.
 
 
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Президент Александр Лукашенко накануне принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: ситуация в мире...
 
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