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Президент Александр Лукашенко накануне принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича . Глава государства отметил: ситуация в мире раскручивается крайне горячо, и хотим мы того или нет, нашей стране необходимо быть готовой к любым - порой даже самым сложным сценариям развития событий. Тем более что этот год ожидается также непростым.





Совет безопасности ожидает перестройка в работе





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безопасность страны - как ключевой фактор развития и стабильности Президент Александр Лукашенко накануне принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: ситуация в мире...

Президент отметил: в случае обострения ситуации необходимо предусмотреть все до мелочей. В фокусе внимания - опыт не только свой. Многому нас может научить ситуация в России, Армении, Кыргызстане, Украине и других постсоветских республиках. По словам госсекретаря Совбеза, силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Для этого организован достаточный уровень взаимодействия между всеми органами системы безопасности. Более того, Президенту предложено добавить в состав постоянных членов Совбеза министра обороны, главу МВД и председателя КГБ.