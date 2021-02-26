|
Безопасность страны - как ключевой фактор развития и стабильности
26.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Александр Лукашенко накануне
Совет безопасности ожидает перестройка в работе
Президент отметил: в случае обострения ситуации необходимо предусмотреть все до мелочей. В фокусе внимания - опыт не только свой. Многому нас может научить ситуация в России, Армении, Кыргызстане, Украине и других постсоветских республиках. По словам госсекретаря Совбеза, силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Для этого организован достаточный уровень взаимодействия между всеми органами системы безопасности. Более того, Президенту предложено добавить в состав постоянных членов Совбеза министра обороны, главу МВД и председателя КГБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Александр Лукашенко накануне принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: ситуация в мире...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)