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Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси

26.02.2021 11:29 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 февраля. Старший сын Александра Лукашенко и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко 26 февраля избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

На этом посту он сменил своего отца.

(Будет дополнено.)


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 февраля. Старший сын Александра Лукашенко и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко 26 февраля избран президентом Национального...
 
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