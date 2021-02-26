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Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси
26.02.2021 11:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 февраля. Старший сын Александра Лукашенко и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко 26 февраля избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
На этом посту он сменил своего отца.
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 26 февраля. Старший сын Александра Лукашенко и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко 26 февраля избран президентом Национального...
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