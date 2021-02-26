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Виктор Лукашенко покинет пост помощника президента по нацбезопасности
26.02.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал уволить своего сына Виктора с должности помощника по национальной безопасности, об этом глава государства заявил в пятницу на совещании в НОК.
Сегодня Виктор Лукашенко
Комментируя избрание Виктора Лукашенко на пост главы НОК, президент подчеркнул, что его сын не будет госслужащим и покинет пост помощника по нацбезопасности.
"Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - цитирует
Виктор Лукашенко был избран вице-президентом НОК в апреле 2019 года. Он совмещал этот пост с должностью помощника президента по национальной безопасности, на которую был назначен в 2005 году.
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Старший сын главы государства сегодня был избран главой Национального олимпийского комитета республики.
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