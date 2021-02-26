Виктор Лукашенко покинет пост помощника президента по нацбезопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал уволить своего сына Виктора с должности помощника по национальной безопасности, об этом глава государства заявил в пятницу на совещании в НОК.

Сегодня Виктор Лукашенко был избран главой Национального олимпийского комитета Беларуси. До этого много лет на этот пост неоднократно переизбирался глава государства.

Комментируя избрание Виктора Лукашенко на пост главы НОК, президент подчеркнул, что его сын не будет госслужащим и покинет пост помощника по нацбезопасности.

"Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - цитирует БелТА слова белорусского лидера.

Виктор Лукашенко был избран вице-президентом НОК в апреле 2019 года. Он совмещал этот пост с должностью помощника президента по национальной безопасности, на которую был назначен в 2005 году.

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