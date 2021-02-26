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Урегулирование в рамках закона: Кремль о ситуации в Армении

26.02.2021 13:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев - Sputnik. О чем говорили накануне президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян, рассказал Дмитрий Песков.

"Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна", – сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал вопрос о расхождении формулировок в сообщениях российской и армянской стороны по поводу вчерашнего разговора Путина и Пашиняна. На сайте правительства Армении говорилось, что Путин "выразил поддержку законным властям Армении", а в сообщении Кремля такой фразы не было.  

Sputnik
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Напомним, Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении по телефону накануне.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, это высмеял замначальника генштаба Армении, за что был отправлен в отставку. Следом последовало предложение подать в отставку и начальнику генштаба. А утром в четверг Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна.

Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников публично выразить позицию. Тем временем оппозиция уже успела разбить палаточный лагерь возле парламента. Протестующие заявляют, что не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин высказался за урегулирование в Армении в рамках закона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
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