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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Потенциал сотрудничества: ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум Подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и центральной Америкой. Церемония подписания прошла онлайн. В частности,...

Подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и центральной Америкой. Церемония подписания прошла онлайн. В частности, документ направлен на активизацию торгово-экономических отношений между государствами. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как промышленность и агропромышленность, макроэкономика и взаимная торговля.В ближайшее время планируется сформировать совместную рабочую группу для реализации целей меморандума.