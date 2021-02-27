ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Потенциал сотрудничества: ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум

27.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подписан меморандум о  взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и центральной Америкой. Церемония подписания прошла онлайн. В частности, документ направлен на активизацию торгово-экономических отношений между государствами. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как промышленность и агропромышленность, макроэкономика и взаимная торговля. 

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК: "Потенциал сотрудничества мы видим очень большой, и даже,  несмотря на сложности последних десятилетий, динамика нашей торговли с государствами позитивна. Есть очень хорошие примеры, когда предприятия наших государств создают успешные инвестиционные проекты. Для нас это и новые возможности  для расширения сотрудничества, и обмен опытом интеграционного строительства".

Потенциал сотрудничества: ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум


В ближайшее время планируется сформировать совместную рабочую группу для реализации целей меморандума. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписан меморандум о  взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и центральной Америкой. Церемония подписания прошла онлайн. В частности,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Урегулирование в рамках закона: Кремль о ситуации в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by