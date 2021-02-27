|
Потенциал сотрудничества: ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум
27.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПодписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и центральной Америкой. Церемония подписания прошла онлайн. В частности, документ направлен на активизацию торгово-экономических отношений между государствами. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как промышленность и агропромышленность, макроэкономика и взаимная торговля.
Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК: "Потенциал сотрудничества мы видим очень большой, и даже, несмотря на сложности последних десятилетий, динамика нашей торговли с государствами позитивна. Есть очень хорошие примеры, когда предприятия наших государств создают успешные инвестиционные проекты. Для нас это и новые возможности для расширения сотрудничества, и обмен опытом интеграционного строительства".
В ближайшее время планируется сформировать совместную рабочую группу для реализации целей меморандума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потенциал сотрудничества: ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум
Подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и центральной Америкой. Церемония подписания прошла онлайн. В частности,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)