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ЕС призвал военных Мьянмы прекратить стрелять по демонстрантам

28.02.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Евросоюз осудил военных Мьянмы из-за использования силы против демонстрантов и заявил о планах отреагировать на данные действия, сообщил в воскресенье руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

© REUTERS / STRINGER
При разгоне протестов в Мьянме погибли не менее шести человек

В заявлении говорится, что силовые структуры страны применили оружие против митингующих, а это считается нарушением международных правовых норм, влекущим ответственность.

"Насилие не придаст легитимности незаконному свержению правительства. Военные власти должны немедленно прекратить использование силы против гражданских лиц", – сказал Боррель.

Он также отметил, что ЕС поддерживает народ Мьянмы, защищающий демократию, а также примет в отношении страны меры.

В воскресенье 28 февраля при столкновениях участников массовых акций протеста с военными и полицией, были убиты не менее 17 граждан.

Переворот в стране

Переворот произошел в Мьянме в начале февраля, захватившие власть военные ввели на год чрезвычайное положение и пообещали после его окончания провести выборы. В настоящее время под арестом находятся некоторые депутаты и функционеры партии "Национальная лига за демократию", а также свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и госсоветник Аун Сан Су Чжи.

В стране продолжаются массовые уличные акции недовольных – демонстранты требуют немедленно освободить арестованных. В Мьянме ширится кампания гражданского неповиновения: медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники предприятий прекращают работу – в знак протеста против переворота.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 28 февраля при столкновениях участников массовых акций протеста с военными и полицией, были убиты не менее 17 граждан.
 
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