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Переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи длились более 6 часов

28.02.2021 22:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе наш Президент находился в Сочи с рабочим визитом. Переговоры лидеров Беларуси и России получились очень насыщенными и интересными. Прессе и в соцсетях было о чем потолковать. 

Во-первых, уже уникально, что главы государств увиделись с глазу на глаз в это непростое время. Много шума в СМИ наделал именно формат встречи. Политики продемонстрировали, что для них не важны формальности: отсутствовал регламент и дресс-код, а локациями для переговоров стали даже горные склоны. Да и в развитие разговора главы государств созвонились на следующий день. Беседа в основной день переговоров длилась более 6 часов - говорили об интеграции, экономике, совместных проектах и международной повестке.

Прошлый год был сложным для экономик. Но, цифры и факты говорят о том, что даже на фоне пандемии удалось сохранить хорошую динамику. Не заморозили двусторонние проекты: вспомним открытие атомной станции. Не сильно потеряли в торговле - она сложилась на уровне 29 миллиардов долларов. Такое компактное государство как Беларусь - четвертый по значимости торговый партнер России.

Обсудили главы государств, в том числе, интеграционную повестку. Ранее было обозначено около 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. Правительства двух стран поработали над их ребрендингом. Еще одна договоренность касается вакцинирования. Россия уже передала Беларуси технологии для производства препарата "Спутник V". В нашей стране его выпуск планируют начать в марте.

 
 
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На этой неделе наш Президент находился в Сочи с рабочим визитом. Переговоры лидеров Беларуси и России получились очень насыщенными и интересными. Прессе и в...
 
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