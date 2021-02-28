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Тихановская: Лукашенко придется уйти уже весной
01.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александра Лукашенко заставит уйти усиливающееся давление Евросоюза и США.
Так считает экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская,
Тихановская заявила, что уход Лукашенко неизбежен.
«Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет», - заявила Тихановская. «Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», - добавила политик.
Член президиума Координационного совета и глава НАУ Павел Латушко полагает точно так же и уверен, что «решающая битва» с режимом произойдет этой весной.
«Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится», -
Латушко считает, что Евросоюзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше «выручать средства на международных финансовых рынках».
Напомним, Евросоюз
Первый пакет санкций
«В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества», - сказал Жозеп Боррель 22 февраля на пресс-конференции.
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Александра Лукашенко заставит уйти усиливающееся давление Евросоюза и США.
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