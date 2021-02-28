Тихановская: Лукашенко придется уйти уже весной

Александра Лукашенко заставит уйти усиливающееся давление Евросоюза и США.

Так считает экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, передает Deutsche Welle со ссылкой на интервью в немецком еженедельнике Bild am Sonntag, опубликованном 28 февраля.

Тихановская заявила, что уход Лукашенко неизбежен.

«Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет», - заявила Тихановская. «Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», - добавила политик.

Член президиума Координационного совета и глава НАУ Павел Латушко полагает точно так же и уверен, что «решающая битва» с режимом произойдет этой весной.

«Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится», - сказал оппозиционер в интервью с журналистами Bild am Sonntag.

Латушко считает, что Евросоюзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше «выручать средства на международных финансовых рынках».

Напомним, Евросоюз рассматривает возможность введения четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан.

Первый пакет санкций был введен 2 октября, а второй – 6 ноября. 16 декабря Евросоюз согласовал , а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима.

«В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества», - сказал Жозеп Боррель 22 февраля на пресс-конференции.