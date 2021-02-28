Иран отказался от прямых переговоров по ядерной сделке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Власти Ирана отказались от предложения США и Европейского союза о проведении в ближайшие недели переговоров по ядерной сделке, сообщило издание Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что дипломаты ЕС сейчас работают над созывом соответствующей неформальной встречи.

Ранее в США заявили, что заинтересованы в переговорах с Ираном. Они должны были пройти под эгидой Евросоюза и с участием шести международных посредников, в том числе Китая и России. В исламской республике в ответ на это призвали Штаты снять санкции.

Совместный всеобъемлющий план, заключенный в 2015-м Ираном и "шестеркой" (Великобритания, Китай, Германия, Россия, Франция, США) и предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы, просуществовал недолго. Весной 2018 года США по решению президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из него, а также восстановили жесткие санкции против Тегерана.

Спустя год в Иране начали поэтапно сокращать свои обязательства по соглашению. В 2020-м в стране в силу вступил закон, согласно которому республика может начать производство высокообогащенного урана и отказаться от проверок МАГАТЭ.