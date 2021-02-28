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Дональд Трамп не будет создавать новую партию
01.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп не собирается создавать в стране новую политическую партию, сообщил канал Fox News.
© AFP 2020 / MANDEL NGAN
По информации телеканала, ссылающегося на выдержки предстоящей речи Трампа, об этом он планирует заявить на консервативной политической конференции CPAC в городе Орландо.
"Мы не создаем партий и не будем разделять мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем сильными и едиными, как никогда раньше", – говорится в сообщении.
Издание Wall Street Journal в месяц назад писало, что Трамп после ухода с поста главы государства желает сформировать новую политическую силу – "Патриотическую партию".
По результатам соцопроса Gallup, в феврале в поддержку создания новой политической партии высказалось рекордное число жителей США – свыше 60%.
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По предварительной информации, бывший президент партию формировать не собирается, а сосредоточится на консолидации сторонников.
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