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За последний год Совет Министров Союзного государства принял 30 решений

01.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Только за последний год Совет Министров Союзного государства принял 30 решений юридического и практического свойства. Действуют десятки совместных программ, которые работают на благо белорусов и россиян. А значит Союзное государство Беларуси и России развивается и имеет много планов на будущее. Таким мнением в "Главном эфире" поделился Госсекретарь интеграционного объединения Григорий Рапота.

Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства: "Сколько времени мы потратили, чтобы продвинуть вопрос с отменой роуминга. Это же сама по себе непростая задача, потому что она затрагивает экономические интересы операторов. И надо сделать так, чтоб это было удобно и не затратно для пользователей. И с другой стороны не подорвало экономическую основу тех, кто этим занимается. Поэтому этот процесс может идет медленнее, чем хотелось, но он идет. И сейчас, в тестовом режиме, пониженный роуминг испытывается. У нас новые программы запускаются. Это программа спинальной системы. Это разработка технологий по решению проблем с позвоночником, у детей с врожденными дефектами или приобретенными дефектами. Это очень полезная, нужная и эффективная программа. И таких программ у нас в прошлом году было 12. Поэтому СГ растет, оно развивается и имеет очень много планов на будущее".

 
 
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Только за последний год Совет Министров Союзного государства принял 30 решений юридического и практического свойства. Действуют десятки совместных программ,...
 
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