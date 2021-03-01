|
Президент Беларуси принял с докладом председателя КГК
01.03.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Пресечение фактов посредничества, зарплат в конвертах и контроль за ценами на потребительские товары и лекарства. Эти темы обсудили сегодня на встрече Президента с главой Комитета госконтроля. Ведущая функция ведомства – ревизия за расходованием бюджетных средств и эффективная работа госактивов. И хоть в целом взят тренд на сокращение проверок, за такими важными темами, как посредничество и налогообложение, контроль не ослабнет. По поручению главы государства высший контрольный орган страны серьезно возьмется за предприятия, которые скрывают доход и выплачивают своим сотрудникам зарплату в конвертах.
Президент намерен посетить Брестскую область
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресечение фактов посредничества, зарплат в конвертах и контроль за ценами на потребительские товары и лекарства. Эти темы обсудили сегодня на встрече Президента...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)