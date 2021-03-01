Президент Беларуси принял с докладом председателя КГК

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Пресечение фактов посредничества, зарплат в конвертах и контроль за ценами на потребительские товары и лекарства. Эти темы обсудили сегодня на встрече Президента с главой Комитета госконтроля. Ведущая функция ведомства – ревизия за расходованием бюджетных средств и эффективная работа госактивов. И хоть в целом взят тренд на сокращение проверок, за такими важными темами, как посредничество и налогообложение, контроль не ослабнет. По поручению главы государства высший контрольный орган страны серьезно возьмется за предприятия, которые скрывают доход и выплачивают своим сотрудникам зарплату в конвертах.



Президент намерен посетить Брестскую область



Василий Герасимов назначен на должность председателя КГК в конце января, по совместительству является уполномоченным представителем Президента по Брестской области. Хорошо знает регион, работал там помощником. В его компетенции поиск резервов для роста экономики, исполнительская и технологическая дисциплина. О том, как развивается район и какие еще есть резервы, глава КГК доложит на месте. Президент пообещал побывать в регионе.







