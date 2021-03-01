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Трамп назвал Байдена худшим президентом и пообещал вернуться в политику

01.03.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Джо Байден уже стал худшим президентом в истории США, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политических сил.

По словам Трампа, администрация нынешнего руководителя показала, что она против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки.

"Всего за один месяц мы ушли от "Америка на первом месте" к "Америка на последнем месте", — считает бывший лидер США.

Трамп заявил, что с нынешним курсом Соединенные Штаты придут к зависимости по нефти от России и Ближнего Востока. Также он подверг жесткой критике решение демократов вернуться к Парижскому соглашению по климату.

© REUTERS / LEAH MILLIS
Дональд Трамп не будет создавать новую партию

Не одобряет Трамп и решение остановить стройку нефтепровода из Канады в США. Это уничтожило "42 тысячи отлично оплачиваемых рабочих мест", заявил республиканец.

Трамп снова не признал поражение на ноябрьских выборах и заявил, что "наши результаты не были признаны". По мнению экс-президента, это позор для американской демократии.

Бывший лидер США пояснил, что республиканцы начали невиданную ранее политическую кампанию для того, чтобы вернуться к управлению страной, тем более что через два года должны состояться промежуточные выборы законодателей в обе палаты Конгресса.

Выступление на конференции консервативных политических сил стало первым публичным выступлением Дональда Трампа после того, как он покинул пост президента.

К слову, Дональд Трамп по-прежнему популярен среди республиканцев. По данным соцопросов, которые были сделаны накануне проведения конференции, 55 % граждан, поддерживающих республиканцев, вновь оказали бы Трампу доверие на первичных выборах, если бы те проводились сейчас.

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Теги: Минск
 
 
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Экс-президент США считает, что демократы не желают стране процветания и всего за месяц сделали все, чтобы Америка перестала быть страной номер один.
 
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