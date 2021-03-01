В Кремле прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова лидера США о нежелании признавать аннексию Крыма.

По словам Дмитрия Пескова, аннексию Крыма на самом деле и не нужно признавать.

"Потому что ее не было", – добавил он.

Песков подчеркнул, что воссоединение полуострова проходило по международным нормам, правилам. Волеизъявление было честным и открытым.

Ранее Джо Байден сказал, что Америка никогда не признает аннексию Крыма. Официальный сайт Белого дома опубликовал заявление президента, где тот назвал Крым частью Украины. По словам американского лидера, Россия нарушила международное право и суверенитет страны-соседки.

Заявление Байдена прокомментировали и депутаты Госдумы РФ. Они напомнили, что на полуострове был проведен референдум. И 96 процентов жителей Крыма высказались за присоединение к Российской Федерации.

Некоторые сенаторы отметили, что от слов Байдена сам по себе исторический факт, что Крым – это Россия, не изменится.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Тогда в марте был проведен референдум на полуострове. Этому событию предшествовали долгие акции протеста в Киеве, так называемый Евромайдан. Результатом стало смещение с должности президента Виктора Януковича и его Кабмина. В Крыму многие восприняли такие новости как госпереворот.

Украина, страны-члены ЕС, а также США не признали итогов голосования по крымскому референдуму, прозвучали заявления о захвате этой территории Россией.