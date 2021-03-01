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Президент: Нужно ввести ответственность для тех, кто берет зарплату в конвертах

01.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Пресечение фактов посредничества, зарплат в конвертах и контроль за ценами на потребительские товары и лекарства.

Эти темы обсуждали сегодня на встрече Президента с главой Комитета госконтроля. Ведущая функция ведомства - ревизия за расходованием бюджетных средств и эффективная работа госактивов. И хоть в целом взят тренд на сокращение проверок, за такими важными темами, как посредничество и налогообложение,  контроль не ослабнет.

Ответственность за зарплаты в конвертах

По поручению главы государства высший контрольный орган страны серьезно возьмется за предприятия, которые скрывают доход и выплачивают своим сотрудникам зарплату в конвертах. Такая серая схема позволяет нанимателям уйти от уплаты обязательных страховых взносов, а работникам - сэкономить на подоходном налоге. Есть предложение ввести ответственность для всех участников этой противозаконной цепочки.

Справедливые цены

Правительство недавно ограничило рост цен на социально значимые товары, как отечественные, так и импортные. Речь о базовой потребительской корзине: это крупы, молоко, мясо, овощи и фрукты, то, что мы покупаем чуть ли не каждый день. В этом списке также лекарства, которые в ходу в это непростое с эпидемической точки зрения время. За ценниками смотрят МАРТ, Федерация профсоюзов Беларуси, Минздрав. Свою роль в этом вопросе играет и Комитет госконтроля. 

Президент о завышении цен на лекарства: Мы не позволим наживаться на здоровье людей

Комитет госконтроля рекомендовал аптечным сетям снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих. Однако не все приняли должные меры. 

В Беларуси 4 465 объектов незавершенного строительства

Комитет госконтроля по поручению Президента изучил и ситуацию с долгостроями в стране. Проблема серьезная. По республике насчитывается почти 4,5 тысячи объектов незавершенного строительства. Из них почти половина, где стройка заморожена вот уже как более 5 лет. А есть и долгострои свыше 20. Все эти объекты обследуют с точки зрения состояния целесообразности дальнейшего строительства или сноса. Для каждого долгостроя определят конкретную программу.

 
 
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Пресечение фактов посредничества, зарплат в конвертах и контроль за ценами на потребительские товары и лекарства. Эти темы обсуждали сегодня на встрече...
 
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