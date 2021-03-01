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Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника по нацбезопасности

01.03.2021 18:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности, соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в его пресс-службе.

"Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность", - говорится в сообщении.

Документ был подписан Александром Лукашенко 26 февраля, в этот же день его старший сын Виктор был избран главой Национального олимпийского комитета. Президент же во время пятничного совещания в НОК пообещал, что Виктор Лукашенко оставит пост помощника по нацбезопасности, который он занимал с 2005 года. 

Согласно указу главы государства, глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко стал генерал-майором запаса.

Звание генерал-майора президент указом от 26 февраля присвоил двум генералам из МВД, заместителю министра Геннадия Казакевичу и заместителю министра, командующему внутренних войск Николаю Карпенкову.

Генеральские погоны с одной золотой звездой получат также начальник Службы безопасности президента Беларуси Дмитрий Шахраев, начальник ОАЦ Андрей Павлюченко, первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Владимир Куприянюк и заместитель председателя ГПК Роман Подлинев.

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Теги: Минск
 
 
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