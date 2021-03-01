Пашинян извинился перед соотечественниками за ошибки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване попросил прощения у соотечественников за ошибки.

Сторонники премьера собрались на площади Республики, где находится правительство Армении. Предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек. Пашинян вышел к ним с женой идочерью.

"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки", – сказал Пашинян. Он пообещал извлечь уроки из этих ошибок.

Референдум по новой Конституции

Пашинян во время своего выступления на митинге заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к полупрезидентской форме правления. Однако для этого прежде нужно принять новую или реформированную Конституцию – референдум по основному закону премьер предложил провести в октябре 2021 года.

Он отметил, что работать над новой версией Конституции нужно совместно парламенту, президенту, политическими силами.

Пашинян также заявил о готовности пойти на очередные парламентские выборы.

"Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", – сказал Пашинян.

Очередной политический кризис в Армении

Причиной очередного обострения политической ситуации в Армении стали неосторожные слова Пашиняна о российских "Искандерах". Согласно информации, появившейся в СМИ, премьера высмеял замначальника генштаба Армении – после чего был отправлен в отставку, а вслед за ним предложение поставить должность получил и начальник генштаба.

Утром в минувший четверг ВС Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и организовала палаточный лагерь у здания парламента, к переговорам они не готовы и настаивают на отставке Пашиняна..

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