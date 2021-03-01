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Лукашенко присвоил сыну Виктору звание генерал-майора запаса
02.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Указы о присвоении воинских званий подписал 1 марта Александр Лукашенко. Среди прочих – звание генерал-майора запаса получил его старший сын Виктор.
Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко также присвоено воинское звание генерал-майора.
Полковник милиции Геннадий Казакевич получил звание генерал-майора милиции,
Сегодня же стало известно, что 26 февраля Александр Лукашенко подписал указ об освобождении своего старшего сына от должности помощника президента по национальной безопасности «в связи с переходом на выборную должность».
Ранее Виктор Лукашенко был
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Указы о присвоении воинских званий подписал 1 марта Александр Лукашенко. Среди прочих – звание генерал-майора запаса получил его старший сын Виктор.
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