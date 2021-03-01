Лукашенко присвоил сыну Виктору звание генерал-майора запаса

Указы о присвоении воинских званий подписал 1 марта Александр Лукашенко. Среди прочих – звание генерал-майора запаса получил его старший сын Виктор.

Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко также присвоено воинское звание генерал-майора.

Полковник милиции Геннадий Казакевич получил звание генерал-майора милиции, сообщается на сайте Александра Лукашенко.

Сегодня же стало известно, что 26 февраля Александр Лукашенко подписал указ об освобождении своего старшего сына от должности помощника президента по национальной безопасности «в связи с переходом на выборную должность».