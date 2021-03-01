Из-за секс-скандала 71-летний политик был вынужден уйти в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Второй вице-президент Зимбабве Кембо Мохади, которому в прошлом году исполнился 71 год, подал заявление об отставке на фоне обвинений в сексуальных связях с замужними женщинами, сообщает министерство информации страны.

"Я оставляю свой пост не из трусости, а из величайшего уважения к администрации президента", - приводятся слова Мохади в сообщении, которое министерство опубликовало в своем аккаунте в Twitter.

В конце февраля местный новостной портал ZimLive привел записи телефонных звонков, которые свидетельствовали, что Мохади не единожды вступал в сексуальные связи с замужними женщинами, в том числе с одной из своих подчиненных. Тогда политик, работавший в должности второго вице-президента уже более трех лет, пообещал подать на журналистов в суд, обвинив их в нарушении неприкосновенности частной жизни.