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Из-за секс-скандала 71-летний политик был вынужден уйти в отставку

02.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Второй вице-президент Зимбабве Кембо Мохади, которому в прошлом году исполнился 71 год, подал заявление об отставке на фоне обвинений в сексуальных связях с замужними женщинами, сообщает министерство информации страны.

"Я оставляю свой пост не из трусости, а из величайшего уважения к администрации президента", - приводятся слова Мохади в сообщении, которое министерство опубликовало в своем аккаунте в Twitter.

В конце февраля местный новостной портал ZimLive привел записи телефонных звонков, которые свидетельствовали, что Мохади не единожды вступал в сексуальные связи с замужними женщинами, в том числе с одной из своих подчиненных. Тогда политик, работавший в должности второго вице-президента уже более трех лет, пообещал подать на журналистов в суд, обвинив их в нарушении неприкосновенности частной жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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В СМИ появились сообщения о том, что второй вице-президент Зимбабве, который в прошлом году разменял восьмой десяток, не единожды вступал в сексуальные связи с...
 
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