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Референдум по смене формы правления предложили власти Армении
02.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар ― Sputnik. Премьер-министр Армении предложил гражданам провести новый референдум, который внесет конституционные поправки для перехода с другой форме правления государства, об этом Никол Пашинян заявил на вечернем митинге своих сторонников на площади Республики.
После конституционных преобразований страна из парламентской системы правления перейдет к полупрезидентской.
Премьер страны заявил о намерении провести досрочные парламентские выборы, чтобы вывести страну из политического тупика.
"Цель этих выборов одна – мы не будем искать своей победы в этих выборах, это должна быть ваша победа. Победа должна быть только у народа, а все остальные силы – политические и вооруженные – должны неукоснительно подчиняться власти, избранной народом", – заявил Пашинян.
Параллельно с провластным митингом в Ереване прошел митинг оппозиции. Он состоялся на проспекте Баграмяна – в паре километров от площади Республики. Возле здания парламента собрались более десяти тысяч человек.
Требование оппонентов нынешней власти – скорейшая отставка премьер-министра и всего кабинета министров. По мнению оппонентов, правительство и парламентское большинство продолжают бездействовать. Решение ситуации оппозиция видит в назначении премьером на переходный период единого кандидата от оппозиции — им может стать Вазген Манукян.
Кризис в Армении
Очередной
На прошлой неделе представители вооруженных сил Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это
Позиция России
Как пояснили в Минобороны России, Пашиняна ввели ввели в заблуждение по поводу "Искандеров".
"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В Кремле заявили, что наблюдают за происходящим в Армении с тревогой и призвали всех к спокойствию.
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В Ереване проходят многотысячные акции как сторонников, так и оппонентов нынешней власти. Тем временем премьер-министр Никол Пашинян предлагает всем заняться...
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