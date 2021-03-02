Посредничество, зарплаты в конвертах, ценообразование - ключевые темы встречи Президента с председателем Комитета госконтроля

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В Беларуси не позволят наживаться на здоровье людей. Александр Лукашенко напомнил: не так давно было принято решение правительства по пресечению необоснованного роста цен. После повышения НДС стали дорожать лекарства в аптеках. Председатель Госконтроля в свою очередь заметил: некоторые компании подняли цены и вовсе на треть. Вопрос с препаратами нужно ставить на особый контроль. На повестке и тема зарплат в конверте. Поручение главы государства высшему контрольному органу страны - серьезно заняться предприятиями, которые скрывают доход и уходят от уплаты налогов.



Президент: Нужно ввести ответственность для тех, кто берет зарплату в конвертах

Также необходимо исключить всякое посредничество внутри Беларуси, оно ведет к удорожанию товаров. В целом, по мнению главы государства, важно выработать в глобальном плане политику ценообразования, причем касается это не только товаров повседневного спроса.