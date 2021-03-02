СК передал документы на экстрадицию Тихановской

В Следственном комитете Беларуси заявили, что уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской завершено. Сама Тихановская объявлена в розыск, а документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Как сообщили в Комитете, в ходе расследования уголовного дела Сергея Тихановского стали известны некоторые обстоятельства в отношении доверенных лиц его жены Светланы, которым предъявлено обвинение по двум статьям УК, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, сотрудники ГУБОПиК получили информацию, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле.

«Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская, - говорится в сообщении Следственного комитета. - Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года».

Следователи допросили обвиняемых, приобщив к материалам уголовного дела видеозапись встречи и результаты исследований.

«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам», - говорится на сайте комитета.

По результатам расследования доверенным лицам Светланы Тихановской предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК («Приготовление к захвату зданий и сооружений»). Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

О Светлане Тихановской

Светлана Тихановская - одна из оппонентов Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года, Она подала документы после того, как ее муж Сергей Тихановский, который планировал участвовать в выборах, был задержан. Светлана была вынуждена уехать из страны под давлением властей и находится в Литве.

По данным ЦИК, на выборах в Беларуси Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Большое количество избирателей не согласны с результатами выборов: в ходе кампании и голосования было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые продолжаются в стране уже больше месяца.