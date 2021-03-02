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Лукашенко назвал "брехней и выдумками" публикации о встрече в Сочи

02.03.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Договоренность обсудить ряд вопросов на уровне правительства и силовиков была достигнута на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, об этом рассказал белорусский лидер в ходе встречи с премьером Романом Головченко во Дворце Независимости, передает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко пояснил, что в ходе переговоров с российским коллегой шел разговор о Союзном государстве, вопросах кооперации, военно-технического сотрудничества, реализации совместных инициатив и противостоянии внешним вызовам.

Причем российский кредит для Беларуси не обсуждался вовсе, потому что этой темы с самого начала не было в повестке дня. Несмотря на то, что про это активно писали СМИ, трансфер власти также не обсуждался, уточнил глава государства.

По словам Лукашенко, после встречи в Сочи с президентом России предстоит обсуждение ряда вопросов прежде всего на уровне министра обороны и госсекретаря.

"Мы (с Владимиром Путиным – Sputnik) определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это брехня и выдумки", - цитирует главу государства Пул Первого.

После чего уточнил, что не станет перечислять все вопросы, которые обсуждались в Сочи, потому что и их очень много.

"Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - уточнил белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи 22 февраля для того, чтобы обсудить актуальную повестку в отношениях двух стран. Переговоры длились больше 6 часов, но итогового заявления для прессы не было. После этого лидеры Беларуси и России провели еще один раунд переговоров по телефону.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце февраля текущего года российский президент встретился со своим белорусским коллегой в Бочаровом ручье, где обсуждалась двусторонняя повестка отношений.
 
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