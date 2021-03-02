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Лукашенко рассказал, каким видит трансфер власти в Беларуси

02.03.2021 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. На встрече с Владимиром Путиным трансфер власти в Беларуси не обсуждался, рассказал белорусский лидер в ходе встречи с премьером Романом Головченко во Дворце Независимости.

По его словам, несмотря на публикации в средствах массовой информации, в ходе переговоров в Сочи он с президентом России данный вопрос не поднимал.

"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону", – пообещал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Основной закон будет принят в январе или феврале 2022 года. "Вот и весь трансфер власти. Все, даже вы вчетвером (участники совещания во Дворце – Sputnik), можете участвовать в этих выборах после Конституции – и в парламентских, и в президентских".

По мнению белорусского лидера, внутренняя политика в республике остается делом исключительно самих белорусов, поэтому в Сочи ни о каком трансфере власти разговора не шло.

"Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну – это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", – добавил он.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи 22 февраля для того, чтобы обсудить актуальную повестку в отношениях двух стран. Переговоры длились больше 6 часов, но итогового заявления для прессы не было.

После этого лидеры Беларуси и России провели еще один раунд переговоров по телефону. Глава белорусского государства покинул Сочи 23 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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