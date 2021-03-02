ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным

02.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кооперация в экономике, взаимодействие в политике и тесное военное сотрудничество. По следам недавних переговоров Сочи сегодня во Дворце Независимости в Минске обсудили отношения с Россией в этих сферах с правительством и силовым блоком. Домыслов вокруг прошедшей встречи немало. Александр Лукашенко рассказал, что ревизии и обсуждению были подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Помимо взаимодействия в формате Союзного государства, лидеры в Сочи обсуждали вопросы экономической кооперации, обороны, реализации совместных проектов. Речь шла о том, как сообща противостоять самым разным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, как и так называемый трансфер власти, о чем писали некоторые ресурсы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кооперация в экономике, взаимодействие в политике и тесное военное сотрудничество. По следам недавних переговоров Сочи сегодня во Дворце Независимости в Минске...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал, каким видит трансфер власти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by