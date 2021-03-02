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Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным
02.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Кооперация в экономике, взаимодействие в политике и тесное военное сотрудничество. По следам недавних переговоров Сочи сегодня во Дворце Независимости в Минске обсудили отношения с Россией в этих сферах с правительством и силовым блоком. Домыслов вокруг прошедшей встречи немало. Александр Лукашенко рассказал, что ревизии и обсуждению были подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российского сотрудничества.
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Кооперация в экономике, взаимодействие в политике и тесное военное сотрудничество. По следам недавних переговоров Сочи сегодня во Дворце Независимости в Минске...
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