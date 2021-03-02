Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным

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Кооперация в экономике, взаимодействие в политике и тесное военное сотрудничество. По следам недавних переговоров Сочи сегодня во Дворце Независимости в Минске обсудили отношения с Россией в этих сферах с правительством и силовым блоком. Домыслов вокруг прошедшей встречи немало. Александр Лукашенко рассказал, что ревизии и обсуждению были подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российского сотрудничества.



Помимо взаимодействия в формате Союзного государства, лидеры в Сочи обсуждали вопросы экономической кооперации, обороны, реализации совместных проектов. Речь шла о том, как сообща противостоять самым разным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, как и так называемый трансфер власти, о чем писали некоторые ресурсы.