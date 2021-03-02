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Президент Армении снова отказался увольнять начальника Генштаба

02.03.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян вновь решил не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сообщает пресс-служба президента во вторник.

Там же отметили, что Саркисян обратился в Конституционный суд.

Политический кризис в Армении

Генштаб Армении 25 февраля выступил с заявлением, потребовав отставки Пашиняна и его правительства. Глава кабмина расценил это требование как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить Гаспаряна. Пашинян отправил ходатайство об увольнении президенту страны. Саркисян не подписал указ и вернул предложение обратно премьеру. Пашинян повторно отправил его президенту.

© Sputnik / Аndranik Ghazaryan
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Теперь Саркисян в трехдневный срок должен подписать указ или же оспорить его в Конституционном суде.

Тем временем, в Ереване проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Активисты разбили палаточный городок возле парламента и возвели баррикады.

В свою очередь Пашинян подтвердил готовность провести внеочередные парламентские выборы, также премьер заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой Конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. 

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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Никол Пашинян отправил президенту очередное ходатайство об увольнении главы Генштаба. Президент отказался подписывать и его.
 
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