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Президент Армении снова отказался увольнять начальника Генштаба
02.03.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян вновь решил не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сообщает пресс-служба президента во вторник.
Там же отметили, что Саркисян обратился в Конституционный суд.
Политический кризис в Армении
Генштаб Армении 25 февраля выступил с заявлением, потребовав отставки Пашиняна и его правительства. Глава кабмина расценил это требование как
© Sputnik / Аndranik Ghazaryan
Теперь Саркисян в трехдневный срок должен подписать указ или же оспорить его в Конституционном суде.
Тем временем, в Ереване проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Активисты разбили палаточный городок возле парламента и возвели баррикады.
В свою очередь Пашинян подтвердил готовность
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Премьер-министр Никол Пашинян отправил президенту очередное ходатайство об увольнении главы Генштаба. Президент отказался подписывать и его.
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