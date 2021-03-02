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По следам сочинских переговоров. Отношения с Россией Президент обсудил с правительством и силовиками
02.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Кооперация в экономике, координация в политике и тесное военное сотрудничество.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили и общественно-политическую ситуацию в обеих странах. Вопреки слухам, тематика открытия новых кредитных линий не поднималась. Впрочем, домыслов вокруг прошедшей встречи было немало. Сегодня Президент рассказал, что ревизии и обсуждению были подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российских отношений. В Сочи говорили о том, как сообща противостоять актуальным вызовам, в том числе - внешним.
Тема трансфера власти в Беларуси на переговорах не обсуждаласьХотя об этом сразу поспешили написать средства массовой информации, которые целенаправленно раскачивают ситуацию в нашей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля.
Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "не спала волна активности"
Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы. Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти".
Страны договорились продолжать координировать внешнюю и оборонную политикуСотрудничеству в военной сфере по традиции уделили большое внимание. Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. При этом Александр Лукашенко отметил, что российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было бы неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными.
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По следам сочинских переговоров. Отношения с Россией Президент обсудил с правительством и силовиками
Кооперация в экономике, координация в политике и тесное военное сотрудничество. По следам сочинских переговоров взаимодействие с Россией в этих сферах обсудили...
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