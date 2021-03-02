По следам сочинских переговоров. Отношения с Россией Президент обсудил с правительством и силовиками

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По следам сочинских переговоров взаимодействие с Россией в этих сферах обсудили сегодня во Дворце Независимости с правительством и силовым блоком. На какой уровень способна выйти интеграция Союзного государства? Как вместе противостоять санкциям и эффективно использовать рычаги кооперации?

Кооперация в экономике, координация в политике и тесное военное сотрудничество.взаимодействие с Россией в этих сферах обсудили сегодня во Дворце Независимости с правительством и силовым блоком. На какой уровень способна выйти интеграция Союзного государства? Как вместе противостоять санкциям и эффективно использовать рычаги кооперации?













Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили и общественно-политическую ситуацию в обеих странах. Вопреки слухам, тематика открытия новых кредитных линий не поднималась. Впрочем, домыслов вокруг прошедшей встречи было немало. Сегодня Президент рассказал, что ревизии и обсуждению были подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российских отношений. В Сочи говорили о том, как сообща противостоять актуальным вызовам, в том числе - внешним.







Тема трансфера власти в Беларуси на переговорах не обсуждалась

Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "не спала волна активности"









Страны договорились продолжать координировать внешнюю и оборонную политику

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Хотя об этом сразу поспешили написать средства массовой информации, которые целенаправленно раскачивают ситуацию в нашей стране.Сотрудничеству в военной сфере по традиции уделили большое внимание. Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. При этом Александр Лукашенко отметил, что российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было бы неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными.