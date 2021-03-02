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Ряд стран испытывает "элементарное чувство зависти" в отношении СГ – Кубрин

02.03.2021 17:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Политика дестабилизации обстановки в странах Союзного государства будет продолжаться, считает заместитель госсекретаря СГ Алексей Кубрин.

Власти некоторых стран испытывают "элементарное чувство зависти" в отношении Союзного государства России и Беларуси, уверен заместитель госсекретаря.

"Политика, направленная на дестабилизацию обстановки в России и Белоруссии, была, есть и будет продолжаться по той причине, что очень многих раздражает, что существуют такие два государства, которые очень плотно (взаимодействуют - Sputnik), потому что аналога Союзного государства нет", - цитирует Кубрина ТАСС.

Инициаторы известны

"То, что делают западные государства, причем не все западные государства, мы отлично знаем, кто является инициатором подобных выступлений. Это прибалтийские страны, это Польша", - отметил заместитель госсекретаря.

Чтобы решить эту проблему, внимание уделяется ряду таких направлений, как защита информации и обеспечение антитеррористической деятельности. Любые "усиления" по данным вопросам со стороны западных стран "будут находить соответствующее отражение в мероприятиях (Союзного государства – Sputnik)", заверил Кубрин.

Совещание у Лукашенко

© Sputnik
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Сегодня президент Беларуси провел совещание с участием премьер-министра страны Романа Головченко. На встрече обсуждалось Союзное государство Беларуси и России и вопросы кооперации, в том числе, в военно-технической сфере.

Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут координировать оборонную политику.

"Мы полны решимости - это было наше общее мнение (Александра Лукашенко и Владимира Путина - Sputnik) - создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит", - сказал президент.

Кроме того, по итогам совещания стало известно, что Минобороны Беларуси и России подписали программу стратегического партнерства на пять лет. Такой документ подписан ведомствами двух стран впервые.

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Теги: Минск
 
 
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Многим странам не нравится то, что Беларусь и Россия так плотно взаимодействуют в рамках Союзного государства.
 
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