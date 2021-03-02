Россия должна жестко ответить на санкции США – сенатор Джабаров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Россия должна жестко ответить на санкции США из-за дела Алексея Навального, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

"Россия должна жестко ответить на санкции США, Вашингтон перешел все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже все равно, какой предлог, только бы ввести санкции", - сказал Джабаров. Его слова приводит РИА Новости .

Сенатор выразил недоумение в связи с тем, что обвинения России касаются производства химического оружия. "Россия, в отличие от США, уничтожила запасы химического оружия, что было подтверждено ОЗХО", - отметил он.

Кроме того, непонятно, что американцы подразумевают под "биологическим оружием", добавил политик.

"Я подозреваю, что эта администрация Белого дома перещеголяет предыдущую", - сказал Джабаров.

Он полагает, что команду Джо Байдена беспокоит дестабилизация ситуации в самих США, поскольку экс-президент Дональд Трамп заявил, что он возвращается в политику, не собирается создавать новую партию, а вновь пойдет от республиканцев, что увеличивает его шансы на победу в президентских выборах-2024.

"Поэтому нынешняя администрация Белого дома постарается переключить внимание на "внешние угрозы", санкции против России", - сказал политик.

Что касается санкций ЕС, Джабаров заметил, что Россия в ответный санкционный список должна включить представителей всех стран Евросоюза. "Решение, конечно, за руководством страны, но я убежден, что эти санкции должны повлечь за собой ответные меры. Причем в каждой из стран Евросоюза есть основания найти тех, кто за эти санкции отвечает", - заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия уже привыкла к американским санкциям, тем более что связи и отношения с США не так близки.

"А вот то, что европейцы встали на этот санкционный путь, должно повлечь ответ", - заявил он.

Джабаров также выразил недоумение тем, кто был выбран для внесения в санкционный список.

"Эти должностные лица выполняют свои прямые служебные обязанности", - сказал сенатор.

Во вторник сначала Евросоюз, а затем США объявили о введении против России санкций. В частности, Брюссель включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. В американский "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.