Президент: Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям 

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Противостоять санкциям вместе

На встрече в Сочи лидеры подвергли серьезному анализу вопросы кооперации

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Военные Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства

Как только грядут белорусско-российские переговоры, ангажированные медиаресурсы включают заезженную пластинку о белорусах-нахлебниках. Как будто нарочно забывая и о тесной кооперации, ее эффекте для самих россиян, и об общей истории, и о важных совместных проектах. Одним из таких титульных стала Белорусская АЭС. Строили за российский кредит, да, но это общемировая практика. О новых займах речи не шло.

"Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно", - подчеркнул белорусский лидер. Тем не менее, он пояснил, откуда возникла эта тема. Когда еще только задумывалось строительство Белорусской АЭС, то с руководством России обсуждалось предоставление кредита на эти цели, что является нормальной общемировой практикой. "И тогда я так по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные", - рассказал Александр Лукашенко. По его словам, в результате удалось сэкономить, в том числе благодаря более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других странах. "Естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание Президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было".

Лукашенко: ни о каких кредитах даже речи не было

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Президент: Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям Развитие кооперационных связей, координация действий в политике и оборонке, а также совместные проекты. По следам сочинских переговоров во Дворце Независимости...