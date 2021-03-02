Будет ли трансфер власти в Беларуси? Что говорят эксперты

Александр Лукашенко заявил о невозможности трансфера власти в Беларуси, и о том, что на встрече с Владимиром Путиным данный вопрос не обсуждался. Собрали мнения экспертов о данном вопросе и ситуации в стране.

«Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти», - заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере 2 марта, передает его пресс-служба.

По его словам, на встрече с Путиным ни о каком трансфере они не говорили.

«Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас», - отметил Лукашенко.

Пообещал выборы

Президентские выборы, по словам Лукашенко, могут пройти после принятия новой Конституции в январе-феврале 2022 года. Они будут проходить по конституции и закону.

«Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти», – сообщил Лукашенко. Он добавил, что в президентских и парламентских выборах смогут принять участие все желающие.

Почему Лукашенко сделал Виктора президентом НОК

Политолог Валерий Карбалевич считает , что пост президента НОК – понижение в сравнении с должностью помощника президента по нацбезопасности. Лукашенко не собирается делать сына преемником.

«Собирайся Александр Лукашенко определить своим преемником Виктора, то логично было бы отправить его на повышение, назначить на ответственную и публичную должность. Например, руководителем области, министром или секретарем Совета безопасности.

А президент НОК - явное понижение в сравнении с должностью помощника президента по национальной безопасности. На этом посту трудно приобрести то, что называется «историей успеха». Ибо спорт в Беларуси деградирует так же, как и все другие сферы и отрасли.

На наш взгляд, мы имеем как раз тот случай, когда самое простое объяснение является наиболее достоверным. То есть отставка Виктора - это своеобразное жертвоприношение олимпийским богам, попытка малой кровью окупить вину перед олимпийским движением, разрешить конфликт в отношениях с МОК. И всего только», - пишет Карбалевич.

Прогнозирование ситуации в Беларуси – неблагодарное занятие

По мнению политолога Артема Шрайбмана, Александр Лукашенко ведет себя так, будто готовится «к смене эпохи». И его сторонники это чувствуют. Лукашенко не раз говорил, что уйдет, когда так решит народ, когда не будет протестов, когда будет гарантия безопасности и так далее.

«Если ты победитель, ты не должен никуда уступать, ты не торгуешься за условия своего ухода. И верхушка, и не верхушка понимают, что эпоха этого человека заканчивается», - сказал Шрайбман в интервью Еврорадио на прошлой неделе, еще до совещания.

Сторонники Лукашенко уверены, что после его ухода будет такой же президент, как он, ставленник. Первое время, возможно, так и будет.

«Это меньшинство, оно сжимающееся, это точно не растущее меньшинство. Из-за той травмы, которую они нанесли другим людям, рано или поздно большинство возьмет свое. Я не думаю, что они дают этому отчет.

Лукашенко уверен, что смену власти он проведет по своим правилам. Условия же были озвучены много раз, например: «Когда народ скажет мне уйти».

В этот раз мы видим большую детализацию его обещаний. В этот раз он настроен, чтобы уйти, но уйти так, чтобы остаться. Максимально по-казахстански, все максимально гарантировать, контролировать преемника, все сделать сугубо на своих условиях. Задавить все, что плохо лежит.

Наш режим – что-то вроде пациента, у которого нет кальция в костях, и ты не знаешь, какая кость сейчас сломается первой, но ты знаешь, что это уже точно произойдет, потому что кальция нет. Но ты точно понимаешь, что рано или поздно это произойдет.

Мы не знаем, на что пойдет эта власть без экономических перспектив, и когда это произойдет. Но это будет оказывать влияние на сценарий трансфера. Если власть пройдет этот год без каких-то драматичных черных лебедей, то я допускаю этот сценарий, по которому Лукашенко проводит референдум в начале этого года или в конце следующего вместе с выборами.

Есть еще объективная реальность - большинство осознало себя большинством. Чтобы править, Лукашенко нужно сидеть на штыках все время и не слазить с них. Постоянно погружаться в сторону силового подавления всего, что движется», - говорит политолог.

Этот режим несовместим с экономическим развитием

«Люди при первом же чихе будут бежать забирать свои депозиты. Мадуро сидел, потому что нефть пошла вверх. В случае с Лукашенко зависит от доброй воли России. Все может бахнуть и взорваться. Россия ничего не получает взамен», - сказал политолог.

Шрайбман рассказал, что участвовал в обсуждении ситуации с российскими экспертами, и все сошлись во мнении, что Россий ничего не выиграла от поддержки, которую оказывает Беларуси. Все сошлись на мнении, что Россия ничего не выиграла, стала главным бенефициаром в 2020 году. Стратегически никуда не продвинулись. На экспертном уровне это осознают.

«У нас во власти доминируют силовики. Это начинает пожирать систему изнутри. Когда ты даешь силовикам больше пространства, начитают увеличиваться требования.

На протяжении всего времени режим по чуть-чуть наращивал насилие. У людей подавлен детектор возмущения, это не может продолжаться бесконечно», - уверен Шрайбман.

Лукашенко – анти-Горбачев

В связи с 90-летием первого президента СССР Михаила Горбачева (2 марта) политолог Александр Класковский отметил , что сравнивать с ним Лукашенко не стоит.

«Горбачев очевидно не был фанатиком власти и решил, что лучше расстаться с ней, чем пролить большую кровь.

Лукашенко, судя по всему, мучительно трудно представить себя вне власти: даже ее транзит он, насколько можно понять, прикидывает по принципу "уйти, чтобы остаться". Например, во главе вбитого в новую конституцию Всебелорусского собрания с исключительными полномочиями.

Но даже если вынести за скобки неуемное властолюбие, то нетрудно предположить, что человек, правящий Беларусью 27-й год и наживший себе уйму врагов, не верит никаким гарантиям безопасности и сильно опасается за свою судьбу и судьбу родственников в случае серьезных перемен в стране.

Так или иначе, но Лукашенко сделал ставку на закручивание всех гаек до упора. Это такой, если хотите, анти-Горбачев на осколке советской империи», - считает Класковский.