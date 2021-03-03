Мезенцев: Запад делает все, чтобы оторвать Беларусь от России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев уверен, что санкции и угрозы – тупиковый путь, который ни к чему не приведет, а лишь сделает беднее две стороны, об этом он рассказал в эфире программы "Успеть до полуночи" телеканала "Беларусь 1".

Он привел в пример выдержки из американского Акта о демократии в Беларуси , в котором требовалось предоставить сведения для США о том, как Россия использует политический кризис в республике в целях получения большего политического и экономического контроля.

"Это пишется в Вашингтоне, это "пример" уважения суверенитета, национальной целостности и независимости как России, так и Беларуси", – прокомментировал документ Мезенцев.

При этом он отметил, что формулировки таких поручений ярко показывают, что на самом деле волнует Запад.

"Политическая интеграция, сближение Беларуси и России – важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе. И нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров на наших глазах огромное множество", – сказал Мезенцев.

Про БелАЭС и двойные стандарты

Отдельно затронули в эфире позицию Литвы в отношении БелАЭС . Мезенцев подчеркнул, что не стоит критиковать абсолютно безопасную атомную станцию только потому, что своей АЭС в государстве нет.

"Это выбор Литвы, ничей иной. Другое дело, если ты потом понимаешь, что определенные потери в энергобезопасности страны стали очевидны, можно ли с учетом этого осознания бесконечно критиковать абсолютно безопасную станцию в стране, только потому что у тебя своей станции нет", – заявил посол.

Кроме того, Мезенцев напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласился на дополнительные стресс-тесты, которые можно было не проводить. Все они показали, что АЭС в Островце не представляет угрозы.

"Более того, по тому же проекту "Росатома" строятся станции в одной из европейских стран совсем неподалеку от Литвы. Но мы не слышим никакой критики по отношению к той стране, но при этом мы слышим бесконечные претензии и укоры в адрес станции в Островце", – подчеркнул Мезенцев.

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